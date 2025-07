Estrima: si va verso chiusura accordo con banche nella composizione negoziata della crisi

Estrima

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Bir, ha fatto sapere in una nota che "proseguono in modo costruttivo le interlocuzioni con il ceto bancario nell’ambito del".Dopo la scadenza della moratoria suial 30 giugno 2025, la società sta definendo gli ultimiper finalizzare un accordo finanziario già condiviso nei suoi elementi sostanziali, ha spiegato.L'azienda ha sottolineato l’assenza die conferma il proprio impegno a concludere rapidamente l’intesa, ritenuta cruciale per il rilancio aziendale.