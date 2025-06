Eventi e scadenze del 26 giugno 2025

Giovedì 26/06/2025

Class Editori

Cube Labs

Digital Value

Eligo

Giocamondo Study

I Grandi Viaggi

Landi Renzo

Monnalisa

Neosperience

Nike

Officina Stellare

Portobello

Solid World Group

Trawell Co

(Teleborsa) -- Riunione del Consiglio generale della BCE in formato virtuale- I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per affrontare i seguenti temi: guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sostegno dell'UE all'Ucraina e alla sua popolazione, situazione in Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, ruolo dell'UE nel mondo, economia e competitività dell'UE, migrazione, sicurezza interna e altre questioni di politica estera, tra cui Moldova e Balcani occidentali. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito all'indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, svolge l'audizione del Ministro per la pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo09:00 -- Le Village by CA, Milano - L'Insurtech Day 2025, organizzato da Italian Insurtech Association, riunirà oltre 500 partecipanti provenienti da compagnie assicurative, startup, istituzioni, società di consulenza, banche, utilities, telco e GDO, per discutere del futuro dell'assicurazione. Parteciperanno Reale Mutua, Sara, DXC Technology, Gruppo CNP, Prometeia, Wefox e tanti altri09:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, partecipa alla cerimonia d'inaugurazione dell'opera scultorea "Look Down" dell'artista Jago09:30 -- Palazzo della Borsa Valori, Genova - Appuntamento dal titolo "Scenario competitivo, ESG e innovazione strategica per la creazione di valore nelle medie imprese industriali italiane" promosso dalla Camera di commercio di Genova insieme a Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Area Studi Mediobanca11:00 -- Roma, Aula delle sezioni Unite, Viale Mazzini 105 - Il ministro Giancarlo Giorgetti sarà presente all'Udienza della Corte dei Conti sul Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale dello Stato esercizio finanziario 202411:00 -- Aula Sezioni riunite sede centrale Corte dei conti, Roma - Alla presenza delle più alte cariche istituzionali, sarà celebrato il Giudizio di Parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. L'udienza sarà presieduta dal Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino. I Presidenti di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, Enrico Flaccadoro e Carlo Chiappinelli, svolgeranno la Relazione in udienza. Pronuncerà la requisitoria il Procuratore generale, Pio Silvestri11:00 -- Sala della Regina della Camera dei Deputati - L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF presenterà la sua Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024. Interverranno Mauro Maria Marino (Presidente OCF), Federico Freni (Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze) e Paolo Savona (Presidente CONSOB)12:00 -- Presidenza del Consiglio dei Ministri - L'Istituto nazionale di statistica presenta i dati sul bullismo e il cyberbullismo tra i giovani relativi all'anno 2023. Alla presentazione interverranno il Presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, la Direttrice del Dipartimento per le Statistiche sociali e demografiche, Cristina Freguja, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara14:30 -- Associazione Civita, Roma - Evento dedicato alle sfide industriali, ambientali e strategiche del settore cartario italiano ed europeo. Interverranno, tra gli altri, Lorenzo Poli (Presidente di Assocarta), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Stefano Besseghini (Presidente ARERA) e Federico Boschi (Capo dipartimento energia – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)15:00 -- Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in Senato- Asta BOT- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2024 (27 giugno in eventuale seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale relativa al semestre che si chiuderà il 30 aprile 2025- CDA: Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: Q4 FY25- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio09:00 -- Appuntamento: Press e conference call tenuta dal CEO Daniel Ervér, dal CFO Adam Karlsson e dal responsabile IR Joseph Ahlberg, durante la quale H&M Group presenterà i risultati finanziari conseguiti dal 1° dicembre 2024 al 31 maggio 2025