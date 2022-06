Il comparto bancario a Piazza Affari in rialzo (+1,48%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

listino principale

Unicredit

BPER

Banco BPM

Ftse MidCap

Banca Popolare di Sondrio

Illimity Bank

Banca MPS

small-cap

Banca Profilo

Banca Sistema

(Teleborsa) - Rialzo per l', che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 8.066,9, in aumento di 118,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte progresso a 85, dopo aver avviato la seduta a 84.Nel, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,96%.In luce, con un ampio progresso dell'1,64%.Tra le azioni del, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,39%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,13%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,07%.Tra ledi Milano, scambia in profit, che lievita del 3,31%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,31%.