Banca Popolare Sondrio presenta Piano 2022-2025: focus su digitale e sostenibilità

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della, riunitosi ieri, ha approvato il, che definisce la strategia ed i nuovi target della Banca. Ilvede una generazione di valore significativa e sostenibile, una solida capitalizzazione, minor sensibilità alle spinte inflattive e investimenti mirati in digitale."È per me ragione di orgoglio poter presentare il nostro primo Piano industriale dopo esserci trasformati in S.p.A. a fine 2021. Con la fondazione avvenuta a Sondrio nel 1871, siamo stati una delle prime banche popolari del Paese", ricorda l'Amministratore delegato, aggiungendo "la nostra vocazione è crescere. Crescere assieme ai nostri clienti, con i nostri dipendenti, oltre i confini di una tradizionale Banca del Territorio. Con rigore, disponibilità verso i clienti, vicinanza alle comunità delle aree servite, preservando la nostra identità ma continuando a innovare"."Negli ultimi dieci anni, caratterizzati dalle note difficoltà di contesto, il nostro margine operativo ha ampiamente coperto e superato le perdite sui crediti, diversamente dalla media del settore. La nostra patrimonializzazione è ai vertici del sistema. Siamo la Banca italiana che più è cresciuta organicamente, investendo sulle persone e sulla Rete".Il Piano industriale Next Step 2022-2025 - sottolinea Pedranzini - racconta le prospettive di una, concentrata sui propri ambiti distintivi, intenzionata a crescere su aree, quali lae la, in cui riteniamo di avere ancora ampio potenziale, evolvendo in sensola relazione con la nostra. Questa banca si impegna a distribuire nei prossimi anni, con un payout annuo del 50%". La banca distribuirà infatti nei prossimi 4 anni oltre 550 milioni di cedole.Guardando ai target del Piano è prevista unaed un aumento del. La redditività core è prevista in aumento a 1,1 miliardi nel 2025, con un margine di interesse indicato in 667 milioni al 2025 (CAGR 2021-2025 pari a +6%) e commissioni nette stimate a 443 milioni (CAGR 2021-2025 pari a +5,5%). Il Piano quadriennale stima infatti crediti netti alla clientela in crescita a 35,9 miliardi nel 2025 e volumi di risparmio gestito e assicurativo pari a 13,8 miliardi, con CAGR 2021-2025 pari al +12%. I premi assicurativi sono visti in crescita nel quadriennio con CAGR 2021-2025 pari al +11%Elevata solidità patrimoniale e robusta posizione di liquidità con une superiore al 15% in ogni anno del Piano, unin ogni anno del Piano ed un. Prosegue anchecon NPL ratio lordo atteso in diminuzione al 3,8% al 2025 e costo del rischio a 47 pb al 2025.Lo sviluppo tecnologico della Banca sarà sostenuto da. In particolare sono previsti investimenti, con base costi sotto controllo. Laè prevista in crescita(da 86 milioni nel 2021); costi operativi pari a 619 milioni nel 2025 (da 558 milioni nel 2021) con un Cost/Income ratio visto in calo a 51,8% al 2025 (da 54,1% nel 2021).Le iniziative di questa direttrice si prefiggono di evolvere ulteriormente il modello di filiale tradizionale,(phygital), pure grazie alla robotizzazione e automatizzazione dei processi per migliorare l’esperienzadei clienti e liberare energie commerciali.Particolare rilievo viene dato all’ie nell’operatività; la Banca basa infatti tutta la propria attività su una gestione armonica del rapporto con i territori d i riferimento, punto di partenza per lo sviluppo di una strategia di sostenibilità solida e coerente con i propri valori.E' previsto un rafforzamento dell’impegno verso la sostenibilità e l’inclusione, attraverso una serie di iniziative: definizione di target di performance ESG; integrazione della sostenibilità nei principali processi della Banca, mediante une normativa interna, in particolare negli ambiti del credito, degli investimenti e della gestione dei rischi; sviluppo di nuovi prodotti e servizi sostenibili;; emissione di; adesioni allepiù rilevanti per il settore bancario; interventi di ulteriore rafforzamento della governance;ed energetiche; definizione di una più ampia