Mediaset, assemblea MFE approva bilancio 2021 e dividendo di 0,05 euro

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di(Mediaset) tenutasi oggi sotto la Presidenza di, ha approvato ilPur in un contesto economico generale non ancora normalizzato, i dati 2021 ribadiscono che i Gruppo ha registrato unsia rispetto all’esercizio 2020 sia a quello pre-pandemia (2019) e risultano superiori ad ogni aspettativa.L’ottimo andamento consente di. L’Assemblea ha infatti deliberato la distribuzione di un, relativo all’esercizio 2021, pari a(al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascunaordinaria diIl dividendo verrà posto in pagamento in data 21 settembre 2022 per le azioni ordinarie di categoria A e il 19 settembre per le azioni ordinarie di categoria B, record date il 20 settembre 2022.L’Assemblea ha inoltre espresso unin merito alla Relazione sulla Remunerazione per il 2021 e ha approvato la Politica di remunerazione.