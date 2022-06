Manifattura 4.0, al via progetto Campania Advanced Manufacturing dedicato alle strartup

(Teleborsa) - Prende il via(CAM), un programma diche ha l'obiettivo di coinvolgere un centinaio di aziende e sostenere l'industria della manifattura 4.0 e l'artigianato digitale. Si tratta di un, nato dalla collaborazione tra, co-finanziato dal programmadella Regione Campania. L’iniziativa è stata presentata presso il"Selezioneremo trenta idee innovative che parteciperanno al bando, per arrivare all'evento finale con la creazione di una vera e propria startup", spiega, ceo di Medaarch, facendo cenno al Made in Italy, che tra fashion, forniture e food vanta un export da 135 miliardi di euro."Il progetto CAM - sottolinea - vuole coniugare tecnologia, digitale ed ecosostenibilità, da applicare al settore manifatturiero. È su questo che scommettiamo"., assessore alla Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania, ha messo il punto "sull'importanza dello scouting per selezionare idee vincenti" e "sull''investimento da 7 milioni di euro da parte della Regione Campania, che ha finanziato con ulteriori 50 milioni le nuove startup".Per, presidente di Materias, "questo progetto mette davvero in pratica il concetto di innovazione applicata alla tradizione. In Italia abbiamo tecnologie vecchie di un passato che non guardava all'ambiente, la vera sfida è far camminare assieme le due generazioni. Il passato non va cancellato, ma guardando ad esso dobbiamo pensare a quel che sarà il futuro".Alla presentazione sono intervenuti anche, presidente di Legambiente Terra Metelliana e fondatore "The Green Hub" e, coordinatore del corso di studi in Ingegneria Gestionale Università Federico II di Napoli.