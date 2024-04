Solid World, ordine di 1,2 milioni per linea di produzione di pannelli solari

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha comunicato che la controllata(specializzata in progetti industriali 5.0 chiavi in mano e linee industriali per la produzione di pannelli solari advanced tecnology) ha stretto unper la fornitura completa di unaadvanced tecnology.La commessa, dal, sarà da consegnare e fatturare entro novembre 2024 e prevede la fornitura, da parte di SolidFactory, di una linea produttiva (dalla parte meccanica fino al software digitale di gestione e all'automazione) per la mass production di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza. Grazie a questa nuova intesa, ildi SolidFactory si attesta a fine marzo a"L'interesse crescente riscontrato nel 2023 ci ha confermato che la nostra visione e le nostre capacità sono in linea con le tendenze globali e con le esigenze del mercato - ha commentato- Gli ordini recenti da partner internazionali e il sostegno del nuovo decreto Industry 5.0 in Europa sono la prova del dinamismo e dell'innovazione del settore in cui operiamo. In Italia, ci aspettiamo una crescita significativa, anche grazie al nuovo decreto Industry 5.0, prevediamo un forte impulso alla produzione delle nostre linee, poiché esse rispondono alle strettissime specifiche tecniche richieste dal Ministero dell'Industria per poter ottenere le agevolazioni del credito d'imposta".