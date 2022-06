Webuild, Fitch conferma rating BB e outlook stabile

Webuild

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il proprio giudizio positivo su, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, riaffermando la. La conferma riflette principalmente "la riduzione del debito netto, lae il miglioramento della redditività operativa dopo le interruzioni legate alla pandemia", si legge nel report dell'agenzia di rating. Il rating rimane limitato dall'elevata leva finanziaria della società e dal requisito di capitale circolante volatile, viene aggiunto.Fitch prevede una generazione di, a seguito degli elevati afflussi nel 2020-2021, principalmente a causa dell'aumento dei pagamenti anticipati in Italia derivante dall'elevata assunzione di ordini. Ciò è in parte compensato dallaprontamente disponibile, che fornisce margine per qualsiasi consumo di denaro periodico.La migliore visibilità dei ricavi di Webuild è supportata "". L'azienda è definita "ben posizionata per continuare a beneficiare dell'aumento degli investimenti governativi in ??infrastrutture nei mercati principali".La società di rating nota che nel 2021 ildel gruppo ha continuato a crescere, aumentando di circa il 10% fino a raggiungere 37 miliardi di euro. Inoltre, il gruppo continua a mantenere un significativo livello di nuovi ordini nel 2022 e ad avere ottime prospettive soprattutto nel mercato italiano, dove Webuild continuerà a svolgere un ruolo centrale per la realizzazione dei progetti previsti dal