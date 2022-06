Zignago Vetro acquista azioni proprie

Zignago Vetro

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, ha comunicato di averdal 23 al 29 giugno 2022, complessivamenteal prezzo medio di 11,8469 per azione per uncomplessivo diA Piazza Affari, oggi,ribasso perche archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,84% sui valori precedenti.