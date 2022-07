Altea sigla accordo di co-sviluppo con Aer Soléir per sistemi di accumulo

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha siglato undi energia elettrica "Storage" funzionali alle esigenze della rete elettrica nazionale con la(affiliata al fondo USA 547 Energy, che funge da piattaforma di investimento per Quantum Energy Partner). La potenza complessiva del progetto è di 510 Mw.L'accordo prevede la: tre in Puglia, uno in Piemonte. I siti, già nella disponibilità di Altea Green Power, sono stati ceduti ad Aer Soléir insieme alle attività di sviluppo già realizzate. Il valore della vendita è stato di circa 5,5 milioni di euro, con incasso previsto subito dopo il closing. Altea svolgerà, per conto di Aer Soléir, tutti gli, che dovrebbe concludersi prudenzialmente entro 3/4 anni. Per questa attività aggiuntiva, sarà remunerata a stato avanzamento lavori per un importo previsto di circa sette volte il valore di vendita iniziale.L'accordo prevede per Altea un "" in linea con l'EBITDA di Altea Green Power, pari al 35% al 31 dicembre 2021, con un importante contributo positivo di circa 5,5 milioni di euro sulla Posizione Finanziaria Netta del 2022. A livello consolidato l'accordo genererà unalorda di circa 0,8 milioni di euro."Sono decisamente soddisfatto di questo importante accordo di co-sviluppo, che permetterà di sviluppare una potenza complessiva ragguardevole - ha commentato l'- Lavorare con un colosso irlandese leader nello sviluppo di impianti di energia alternativa e storage darà un notevole impulso alla nostra crescita economica, ma anche in termini di know-how. Infine, l'ci consente di vedere in maniera più che fiduciosa le nostre performance economiche".