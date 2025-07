ContourGlobal acquista 1,6 GW di progetti BESS in Italia in vista delle aste MACSE

KKR

(Teleborsa) -, azienda del fondo americanoe con headquarter a Milano, hae con durata di accumulo fino ad otto ore. Questo portafoglio, una volta sviluppato, potrebbe arrivare ad una capacità di accumulo totale di quasi 9,5 GWh posizionando così l'azienda in modo strategico in vista delle aste MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico) a partire da settembre ma anche a future iniziative per i mercati di regolazione o altre opportunità commerciali.Con, l'azienda ha recentemente finalizzato l'acquisizione di un importante portafoglio nazionale di stoccaggio elettrochimico in diverse fasi di maturità e distribuito su tutto il territorio nazionale, confermandosi tra i principali attori di riferimento nel settore."Le batterie stanno rapidamente diventando l'elemento chiave per trasformare il sistema elettrico globale - ha dichiaratodi ContourGlobal - Con queste acquisizioni in Italia, che potrebbero essere ulteriormente ampliate da altre operazioni, stiamo sviluppando un portafoglio di progetti per un totale di 10 GWh a testimonianza dell'impegno di ContourGlobal di continuare ad investire nella trasformazione virtuosa del sistema elettrico in Italia. Infatti, lo sviluppo di sistemi di accumulo nel Paese contribuisce al progressivo affrancamento dalle fonti fossili, all'aumento della resilienza del sistema elettrico e a sostenere la transizione energetica su scala nazionale".