Professioni, De Lise (Ungdcec): stop attacchi social a commercialisti

(Teleborsa) - "Sui canali social gli attacchi gratuiti e privi di fondamento nei confronti dei commercialisti sono all'ordine del giorno. Riteniamo sconfortante che una categoria di professionisti che ha dato prova di essere al fianco delle imprese e delle istituzioni con professionalità, responsabilità e dedizione, specie in questi anni di crisi sanitaria ed economica, sia costantemente nel mirino di alcuni utenti". Lo afferma"I commercialisti - evidenzia, l'associazione internazionale dell'Ungdcec - sono professionisti iscritti ad un Albo, dopo un lungo percorso di preparazione e studio: laurea, tirocinio, esame di stato e formazione continua obbligatoria. Un percorso più complesso rispetto alla creazione di un video, pubblicato sui social per scopi personali di natura pubblicitaria, a personaggi che si stanno esprimendo contro i commercialisti che si occupano di tematiche specialistiche e delicate come quelle dell'internazionalizzazione delle imprese e della fiscalità internazionale, consigliando di affidarsi a soggetti senza competenze specifiche"."Iuya, nel corso degli ultimi anni, si è resa protagonista di numerose iniziative sulle tematiche internazionali, mediante convegni, seminari, articoli e corsi di formazione. Saremmo a questo puntodurante le nostre attività formative che, ne siamo sicuri, sarebbero molto utili soprattutto a loro. Agli avventati influencer - aggiunge Cresti - ricordo che ogni commercialista è tenuto obbligatoriamente a formarsi ogni anno e che decine di migliaia di followers non valgono il bagaglio formativo di un commercialista, categoria che ha trovato in specializzazioni come l'internazionalizzazione una concreta evoluzione".