Cooperative, commercialisti presentano focus sulla relazione unitaria del Collegio sindacale

(Teleborsa) - Fornire strumenti a supporto delle professionalità dei commercialisti che rivestono il delicato ruolo di componente del Collegio Sindacale nelle Società Cooperative. È la finalità delpubblicato dalpredisposto dalla sua Commissione "Società Cooperative", presieduta da"La normativa specifica che riguarda le Società Cooperative – afferma il– conferisce al Collegio Sindacale compiti di controllo determinati, i cui esiti trovano manifestazione all'interno della relazione ai Soci delle Società Cooperative in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Con questo documento il Consiglio Nazionale consolida il proprio impegno anche rispetto a tale tipologia di organizzazioni, le cui finalità e caratteristiche richiedono un'attenzione e iniziative peculiari. Il documento vuole mantenere e rafforzare l'impegno del Consiglio nazionale al servizio dei nostri professionisti, fornendo una tipizzazione dei contenuti obbligatori, e di altri consigliati, della relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci di cooperative in merito al bilancio di esercizio".Il(adempimenti, reporting, revisione),sottolinea come "il lavoro contiene primariamente l'inquadramento normativo relativo agli obblighi in capo ai componenti del collegio sindacale di società cooperative e a seguire una proposta di integrazione dei contenuti specifici dei modelli di relazione – 'La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti' e 'La relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci di cooperative in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.' – emanati dal nostro Consiglio nazionale, adeguandoli alle peculiarità del controllo nelle società cooperative".