Acea, Standard Ethics migliora outlook a "Positivo" e conferma rating

Acea

(Teleborsa) -ha aggiornatodi, multi-utility quotata su Euronext Milan,. Confermato il Corporate Rating "EE", ovvero al sesto notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. Viene ricordato che Acea è una componente del SE European Utilities Index."Negli ultimi anni, le(Environmental, Social and Governance) sono statee le linee guida internazionali volontarie fornite da ONU, OCSE e UE - si legge in una nota - Le aree aziendali che hanno visto i maggiori cambiamenti sono la governance della Sostenibilità (Codici, Politiche e Procedure); analisi e monitoraggio dei rischi ESG (ESG Risk Management); rendicontazione extra-finanziaria; finanza sostenibile; relazioni con il territorio e gli utenti".Standard Ethics spiega anche che oggi, ancor più che in passato, Acea sta attuando, anche in relazione agli obiettivi fissati dalle Autorità di settore. Queste attuazioni stanno avvenendo anche nel quadro complessivo degli obiettivi del Governo italiano sostenuti dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).