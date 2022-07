Crisi energetica, da Francia a Germania il bail-out delle grandi società

Edf

(Teleborsa) - Di fronte ad una situazione in campo energetico drasticamente cambiata e drammatica i governi dell'UE scendono in campo per attuare misure volte a salvare le compagnie energetiche in difficoltà.Lo Stato francese ha annunciato l'intenzione di rinazionalizzare il 100% del gruppo. Lo ha fatto sapere la: "Vi confermo l'intenzione dello Stato di detenere il 100% del capitale di Edf. Questoed essenziali per il nostro futuro energetico" ha dichiarato Borne parlando all'Assemblea nazionale.Attualmente lo Stato detiene l'84% di Edf. Le dichiarazioni di Borne hanno fatto volare i titoli Edf che quotati alla Borsa di Parigi hanno registrato una improvvisa impennata, salendo di oltre il 5,5%, quando prima del discorso della prima ministra perdevano il 5%.Nei giorni scorsi,ha ritirato la sua guidance per l'anno finanziario 2022 a causa delle restrizioni alla fornitura di gas da parte di Gazprom ed ha fatto sapere di essere