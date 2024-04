Acea: in calo immatricolazioni autocarri, crescono le vendite dei furgoni (+12,6% a 400mila unità)

(Teleborsa) - Nelle, in scia ai solidi risultati nei mercati chiave., seguita da Germania al 12,7%, Spagna al 10,9% e Francia all'8,7%. Nel mercato allargato Ue+Efta+Uk le vendite sono aumentate dell'11,8% a 510mila unità.nell'Ue sono diminuite del 4% a 85.296 unità. Ciò è dovuto principalmente ad un calo del 5,4% nelle vendite di autocarri pesanti e nonostante una crescita del 5% negli autocarri medi.Germania e Francia hanno riportato lievi diminuzioni rispettivamente del 2,2% e dello 0,3%. Spagna e Italia invece hanno guadagni rispettivamente del 15,7% e del 6,6%., con le immatricolazioni nell'Ue in aumento del 23,3% a 9.624 unità.In Francia le vendite sono diminuite del 16,8%, in crescita tre dei mercati principali Germania (+20%), Italia (+18,3%) e Spagna (+7,6%).con vendite in aumento del 12,2% a 336.698 unità e una quota di mercato stabile dell'84,2%. I modelli a benzina sono aumentati del 18,8%, rappresentando una quota del 6,1%., pari al 4,2%, conquistando una quota di mercato del 5,8%, in leggero calo rispetto al 6,2% dello scorso anno. In crescita le vendite di furgoni ibridi del 12,6%, ma con una quota di mercato del 2,2%. Anche per il mercato dei camion il diesel ha mantenuto una posizione dominante. I camion diesel hanno rappresentato il 95,5% delle immatricolazioni nell'Ue, nonostante un calo del 4,5% rispetto all'anno precedente. I camion a ricarica elettrica sono cresciuti del 29,5%, assicurandosi quasi il 2% della quota di mercato, rispetto all'1,4% dell'anno scorso.La Germania ha guidato questa espansione con una crescita del 173,7%, contribuendo al 56% delle vendite di camion a ricarica elettrica nell'Ue. Fra gli autobus, crescono le immatricolazioni di mezzi elettrici del 10,3% nel primo trimestre del 2024, ma con una quota in calo dal 13,7% al 12,3%. La Germania, il mercato più grande in termini di volume, è cresciuta del 20,7%.La Francia, in precedenza il mercato più grande, ha visto le vendite di autobus elettrici più che dimezzarsi con un calo del 66,4%. Le vendite di autobus ibridi-elettrici invece hanno registrato un calo dell'1,9% e rappresentano il 10,9% del mercato. Le immatricolazioni di autobus diesel sono cresciute del 38,8% con una quota di mercato del 70,7%, in aumento rispetto al 62,8% dell'anno precedente.