Mooney incrementa al 70% la partecipazione in Pluservice e accelera su digitale e mobilità

(Teleborsa) -, la fintech italiana di prossimità, porta al 70% la propria quota di partecipazione in Pluservice, società controllante di myCicero - lain Italia nel MaaS (Mobility as a Service). L’operazione permette a Mooney di accelerare la propria strategia digitale nel mercato dei pagamenti legati alla mobilità, ampliando e diversificando così la propria offerta.registrano ricavi operativi nel 2021 pari rispettivamente a circa 9,2 e 4,1 milioni di euro, con un trend in crescita nonostante l’impatto della pandemia sul settore della mobilità. Pluservice è leader del mercato italiano nelle soluzioni tecnologiche per le aziende di trasporto; myCicero è tra i principali operatori in Italia nel settore delle soluzioni innovative per la mobilità e i parcheggi, con oltre 3,5 milioni di utenti registrati e circa 15 milioni di biglietti venduti nel 2021.Il mercato deilegati allain Italia è stimato in circaper il 2021. I pagamenti legati alla mobilità locale (Trasporto Pubblico Locale e Sosta su strisce blu) sono ancora fortemente sotto-digitalizzati: nel 2021 meno del 10% del valore totale dei biglietti è stato venduto tramite canali digitali, mostrando quindi grandi opportunità di crescita per le aziende che puntano a guidare questo settore.“Il consolidamento della nostra quota in Pluservice e in myCicero, tra le più interessanti tech company oggi in Italia, confermano la volontà di Mooney di accelerare sul digitale e sui pagamenti nel settore della mobilità, portando semplicità, innovazione e sicurezza nei pagamenti di tutti i giorni – spiega, Head of Mobility & EasyCassa del Gruppo Mooney – Grazie al team di Pluservice e MyCicero stiamo portando avanti progettualità ambiziose, come l’ingresso nel telepedaggio, che contribuiranno a rafforzare la presenza di Mooney all’interno di questo settore”.“L’integrazione nel Gruppo Mooney – afferma, fondatore di Pluservice e myCicero, e attuale amministratore delegato delle due aziende – è la naturale evoluzione di un percorso iniziato oltre trent’anni fa con la costituzione di Pluservice: prima abbiamo agevolato la digitalizzazione dei processi delle aziende che producono servizi di mobilità, e poi, con myCicero, dieci anni fa, abbiamo contribuito alla formazione di una visione di mobilità integrata attraverso la creazione di una domanda digitale più consapevole. In Mooney abbiamo riconosciuto il partner ideale per imprimere un’accelerazione ai nostri investimenti per la realizzazione dell’ecosistema digitale italiano al servizio di una mobilità moderna e sostenibile".