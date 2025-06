Insurtech Day 2025: ecosistemi, innovazione e futuro del settore assicurativo – con la partecipazione di Yolo

Yolo

(Teleborsa) - Il prossimo 26 giugno torna, evento di riferimento promosso dall’per esplorare il futuro del settore assicurativo. Un’intera giornata dedicata a, insurtech e provider, con focus su mobilità, casa, salute e business.dell’evento anche, presente nel, dedicato all’evoluzione dell’assicurazione casa e all’integrazione con piattaforme digitali e smart home.Durante la giornata si alterneranno keynote, workshop e i nuovi, che premieranno le soluzioni più innovative in ambito assicurativo.Yolo Group è una società insurtech italiana attiva nel mercato assicurativo digitale in qualità di digital enabler e broker assicurativo digitale. L’offerta principale è una soluzione insurtech in modalità Platform-as-a-Service basata su cloud, rivolta ad assicurazioni tradizionali, operatori di bancassurance, e-commerce, utility, telecomunicazioni, ecc. La tecnologia proprietaria e l’esperienza maturata come pioniere dell’insurtech qualificano Yolo come partner strategico per le organizzazioni che intendono digitalizzare la propria offerta o integrarla con soluzioni di embedded insurance. Attualmente Yolo è scambiata a un multiplo EV/Ricavi 2025E di 0.9x, rispetto alla media dei comparables pari a 2.4x.