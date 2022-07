Tenaris balza in Borsa dopo upgrade Jefferies

Tenaris

(Teleborsa) -per, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nella fornitura globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, dopo cheha, aspettandosi unadi tubi per il settore oil, soprattutto negli Stati Uniti, sia nel resto del 2022 che nel 2023, quando il free cash flow raggiungerà livelli record da almeno 15 anni.", afferma il broker, che si apsetta per il 2023 un EBITDA del gruppo superiore del 15% al consensus.A metà seduta è ottima la performance di, che si attesta a 12,02 euro per azione con. Il massimo di seduta è stato, finora, a 12,085 euro per azione. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 12,21 e successiva a 12,72. Supporto a 11,7.