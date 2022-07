Leonardo, Moody's conferma rating Ba1 e migliora outlook a positivo

Moody's

Leonardo

(Teleborsa) -ha confermato il Probability of Default rating die il, rispettivamente a Ba1-PD e. Contemporaneamente l'agenzia di rating ha confermato il rating Senior Unsecured di Leonardo a Ba1 e il rating Senior Unsecured di Leonardo US Holding a Ba1. Il BCA di Leonardo si attesta a ba1. L'su tutti i rating è stato cambiatoIl rating e il cambio dell'outlook in positivo riflette: la fortedella società durante la pandemia; lefavorevoli e una buona visibilità di ricavi e utili nei prossimi 12-18 mesi; un miglioramento delledopo il periodo difficile della pandemia e una traiettoria delle metriche positiva prevista nei prossimi 12-18 mesi; un fortecon una politica finanziaria giustamente calibrata per questo obiettivo.Le sfide principali riguardano la capacità del gruppo di gestire l'pur continuando a garantire ordini interessanti. Gli analisti prevedono inoltre che l'del gruppo continuerà a rimanere indietro rispetto alle ottime prestazioni degli altri segmenti, poiché è in gran parte orientata ai velivoli a fusoliera larga che impiegheranno più tempo per riprendersi.