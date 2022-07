Ritorna il collegamento da Milano Bergamo a Djerba

(Teleborsa) -, una delle mete internazionali più gettonate del Mediterraneo, torna raggiungibile con volo diretto settimanale dall'a partire da. La destinazione è tra quelle di riferimento del, che la inserisce tra le proposte di primo piano del 2022, rilanciandone i motivi di attrazione turistica, a cominciare dal mare e dalle spiagge caraibiche per cui è apprezzata e per la possibilità di effettuare escursioni e minitour nel Sud della Tunisia.Il gruppo Nicolaus ha deciso di puntare, per la stagione 2022, sull'Aeroporto di Milano Bergamo anche per il collegamento sull'isola di Djerba. Grazie all', ogni martedì dal 19 luglio sarà possibile raggiungere questa meravigliosa isola del mare mediterraneo in meno di due ore di volo a bordo di un Airbus A320 da 180 posti."Siamo davvero molto contenti di tornare a programmare una meta quale Djerba, e soprattutto di farlo dall'aeroporto di Milano Bergamo, Hub strategico per la clientela italiana. Questa destinazione permette al mercato di disporre di un grande numero di proposte caratterizzate da un rapporto qualità/prezzo fortemente competitivo. Anche a Djerba abbiamo pensato globalmente come Gruppo, costruendo un'offerta sinergica tra i nostri brand e dando la possibilità ai nostri clienti di scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze e necessità, dando anche una nuova luce al brand Turchese, che in questo aeroporto ha sempre operato con grande successo" - commenta"Il ritorno del collegamento con Djerba segna un momento di grande importanza per il panorama delle destinazioni tipicamente turistiche inserite nel network dei collegamenti offerti dall'Aeroporto di Milano Bergamo. Viene a ripristinarsi una direttrice da sempre fortemente apprezzata dai viaggiatori, i quali con un tempo di volo contenuto approdano in una meta dalle caratteristiche singolari e fortemente attrattive. Il canale di promozione, gestito dal Gruppo Nicolaus, offre garanzie di assoluta eccellenza, dalla scelta del vettore alle strutture ricettive in loco. Pertanto, in un'estate di fiduciosa ripartenza, siamo felici di aggiungere la Tunisia all'elenco dei Paesi serviti con voli diretti da Milano Bergamo" – dichiaraL'offerta di viaggio è declinata attraverso i brand Valtur, Nicolaus Club, Turchese. Fulcro dalla programmazione, una struttura di qualità superiore, quale il Valtur Djerba Golf Resort & Spa. Il resort esprime appieno la filosofia di vacanza Valtur con spiaggia e mare da sogno, grande attenzione allo sport, cucina italiana e una proposta di intrattenimento varia e attenta, e conta 275 camere. Unico per posizione, con una spettacolare ubicazione su scenografiche dune di sabbia, si mette in evidenza per l'eccellenza assoluta dei suoi servizi, frutto anche delle recenti opere di ristrutturazione di camere e aree comuni e con un'offerta sportiva molto varia con uno splendido campo da Golf in prossimità della struttura e diversi impianti in zona mare e quella wellness con una SPA di ultima generazioneA completamento dell'offerta sull'isola, il Nicolaus Club Helios Beach, struttura perfetta per le famiglie grazie alla tipologia delle sistemazioni, caratterizzate da ampie metrature adatte a nuclei numerosi, e dei servizi che includono anche un parco acquatico. Anche in questo resort la posizione è un plus e si distingue per un affaccio diretto su una spiaggia di sabbia incantevole. E per finire, ma non per minore importanza, una serie di prodotti a marchio Turchese come il Sidi Mansour, l'Hotel Ksar, il Djerba Beach ed il Vincci Dar Midoun.