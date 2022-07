Unicredit, acquista azioni proprie e conclude la Prima Tranche del programma di buy-back 2021

UniCredit

l'Istituto di credito

(Teleborsa) -ha reso noto che in data 14 luglio 2022 si è, avviata l'11 maggio 2022, in forza della delibera dell’Assemblea degli azionisti dell’8 aprile 2022, per un ammontare massimo pari a 1.580.000.000,00 euro e per un numero di azioni ordinarie non superiore a 215.000.000 (la "Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2021").Per gli acquisti relativi al periodo compreso tra l’11 e il 14 luglio 2022, UniCredit ha comunicato di avercomplessiveal prezzo medio ponderato di 9,0718 euro.In esecuzione della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2021, l'Istituto di credito ha acquistato un totale di 162.185.721,00 azioni, pari al 7,42% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.579.999.994,85 euro.In esecuzione della delibera dell’Assemblea degli azionisti dell’8 aprile 2022, la Società prevede di procedere quanto prima, e comunque entro il termine stabilito dalla predetta delibera, all’annullamento di tutte le azioni acquistate in esecuzione della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2021.Intanto, a Milano, l'Istituto di creditoamplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 8,782 euro.