Fedon lascia Piazza Affari dopo il successo dell'OPA Luxottica

Giorgio Fedon & Figli

EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Le azioni di, leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali e accessori per l'occhialeria,a partire dalla seduta odierna, a seguito della conclusione della procedura per l'esercizi del diritto di acquisto, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria obbligatoria promossa da Luxottica (controllata del gruppo).La società era quotata su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita,. L'operazione era stata un, in assenza di collocamento. Giorgio Fedon & Figli era infatti quotataalla. Dal settembre 2017 le azioni Fedon erano negoziabili esclusivamente sul mercato Euronext Growth Milan.