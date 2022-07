Gas, dopo 10 giorni di stop per manutenzione riprende a funzionare il Nord Stream

(Teleborsa) - Il gasdotto, che unisce la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, ha ripreso le sue attività oggi dopo dieci giorni di. La conferma è arrivata anche dall'agenzia di stampa France Presse. Un portavoce della società Nord Stream ha dichiarato che ilfunziona senza però specificare i flussi che è in grado di garantire. Il condotto rappresenta più di un terzo delledi gas naturale verso l'Ue ed era stato interrotto per dieci giorni di manutenzione annuale lo scorso 11 luglio e c'erano forti timori che i flussi di gas potessero non ri prendere più.La quantità di gas in arrivo tramite il Nord Stream sarebbe stata abbassata rispetto a quanto previsto nelle ultime ore e sarebbe adesso di soli, circa il 30% delle capacità del gasdotto, ha scritto su Twitter il presidente dell'agenzia tedesca delle reti,. Müller aveva già comunicato che da Gazprom venivano indicati per giovedì 800 gigawattora via Nord Stream 1. Gascade - gestore tedesco dei due punti di arrivo a Lubmin del gasdotto - aveva previsto una ripresa del flusso domani al 40%.