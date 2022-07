Eurozona, balzo dei pagamenti elettronici. Meno ATM e più POS

(Teleborsa) - Il numero totale di, compresi tutti i tipi di servizi di pagamento, è aumentato nel 2021 del 12,5% a 114,2 miliardi rispetto all'anno precedente, con il valore totale corrispondente che è aumentato del 18,6% a 197 trilioni di euro. Lo afferma la Banca centrale europea (BCE), aggiungendo che ihanno rappresentato il 49% del numero totale delle transazioni, mentre ihanno rappresentato il 22% e gliil ??20%.Il numero diè aumentato nel 2021 del 17,3% a 56,3 miliardi con il corrispondente valore totale in aumento del 14,4% a 2,3 trilioni di euro. Ciò corrisponde a un valore medio di circa 40 euro per transazione con carta.Ilnell'area euro con funzione di pagamento è aumentato nel 2021 del 4,6% a 637,7 milioni. Con una popolazione totale dell'area dell'euro di 343 milioni, ciò rappresenta circa 1,9 carte di pagamento per abitante.Nel 2021, il numeronell'area euro è diminuito del 4,2% a 0,28 milioni, mentre il numero diè aumentato del 9,8% a 13,5 milioni.