Viva.com diventa partner di Bancomat

(Teleborsa) -, la prima banca tecnologica in Europa che accetta pagamenti su qualsiasi dispositivo in 24 mercati, ha siglato un. Viva.com consentirà alla propria rete di esercenti italiani die, a breve, ancheI piani futuri prevedono, per offrire agli esercenti di tutto il continente l’opportunità di accettare le transazioni dei due circuiti e di essere in prima linea nel commercio globale, garantendo transazioni sempre più rapide e sicure.BANCOMAT è da quarant'anni leader assoluto nei pagamenti in Italia, con le sue carte di debito, e vanta 31,6 milioni di carte in circolazione e 2,3 miliardi di pagamenti per un valore di 114 miliardi di euro. II due sistemi PagoBANCOMAT e BAMCOMAT Pay saranno prestograzie all’innovativaper i pagamenti in negozio, seguita a breve dal gateway di pagamento hostedper store online, inclusi tutti gli altri canali di pagamento, come la soluzione di pagamento del marketplace di Viva.com per piattaforme commerciali.L'adesione a BANCOMATdella catena dei pagamenti di Viva.com, consentendo alla banca tecnologica di fornire servizi finanziari localizzati. Inoltre,in modo semplice e senza problemi, offrendo un’accessibilità completa in tutto il continente., Direttore Marketing & Commerciale di BANCOMAT, ha affermato "la partnership con Viva.com rientra nella strategia di espansione dei nostri servizi in tutto il continente"."BANCOMAT è un nostro partner prezioso che arricchisce la nostra offerta agli esercenti italiani. In Viva.com andiamo sempre oltre ciò che è considerato standard del settore. Ciò che ci differenzia è la nostra tecnologia all'avanguardia, che si adatta a qualsiasi modello di business e flusso di pagamento, e la capacità di connettersi ai principali circuiti di carte locali, come BANCOMAT", osserva, Chief Partnerships Officer di Viva.com.