Male l'indice media italiano (-1,70%)

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

media capitalizzazione

Mfe B

Mfe A

Mondadori

Class Editori

Alkemy

(Teleborsa) - Rosso per il, che si discosta dal buon andamento dell'Ilha aperto a quota 7.250 in ribasso dell'1,70%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'che viaggia a 257, dopo che in principio di giornata era a 255.Tra i titoli adell'indice media, pressione su, che tratta con una perdita del 3,45%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,90%.Tra ledi Piazza Affari, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,58%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,55%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,42%.