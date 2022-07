Maire Tecnimont, utile netto consolidato semestre sale a 40,6 milioni (+11%)

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -chiude il rimo semestre dell'anno con unrispetto allo stesso periodo dle 2021, mentre l’Utile Netto di Gruppo è pari a 42,2 milioni, in aumento del 5,5%.I Ricavi ammontano a 1.615,4 milioni, in aumento del 21,7%, riflettendo l’attesa evoluzione dei progetti presenti nel rilevanteportafoglio ordini. Grazie alle acquisizioni del primo semestre 2022, che ammontano a 1.086,0 milioni, il Portafoglio Ordini al 30 giugno 2022 è pari a 9.244,4 milioni di cui circa il 79% è costituito da progetti di gas monetization ed energy transition.Ilè pari a 137,8 milioni, in aumento del 10,1%, ed esprime una marginalità pari all’8,5%., pari a 97,4 milioni, risulta in aumento del 21,8%, mentresi porta a 71,7 milioni, in aumento del 20,7%.Il Patrimonio Netto Consolidato ammonta a €467,9 milioni, in diminuzione di 59,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2021. Laal 30 giugno 2022 mostra, in miglioramento di 35,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2021, grazie alla generazione di cassa operativa dei progetti in portafoglio per 149 milioni, e tenuto conto del pagamento del dividendo dell’esercizio 2021 di 60,1 milioni e delle variazioni negative del mark to market degli strumenti derivati per 72,1 milioni. ùMaire ha fornito anche un, indicando che l’evoluzione del quadro sanzionatorio europeo ha reso sempre più complesso portare avanti le attività sui progetti in corso fino ad arrivare ad una progressiva sospensione di quasi tutte le attività operative alla fine del primo semestre del corrente anno. Le risorse operative coinvolte sono state progressivamente reindirizzate sugli altri numerosi progetti in portafoglio dai quali è attesa una maggiore produzione nei prossimi mesi rispetto a quanto originariamente pianificato. Alla data del 30 giugno il portafoglio ordini relativo ai progetti in corso di completamento nella Federazione Russa ammonta a circa 1 miliardo di euro, pari a circa l’11% del portafoglio complessivo.Quanto all'outlook, il Gruppogià comunicate al mercato, ritenendo che la prevedibile, pur con un diverso phasing rispetto ai progetti nella Federazione Russa, possa generare una forte crescita dei volumi rispetto all’esercizio 2021, più concentrata nella seconda parte di questo esercizio.