Segno meno per il comparto alimentare a Piazza Affari (-0,82%), giornata fiacca per Campari

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

grande capitalizzazione

Campari

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 121.089,2 di 1.002,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 528, dopo che in principio era 530.Tra le azioni italiane adell'indice alimentare, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,02% rispetto alla seduta precedente.