Cairo, ricavi in aumento ma costo carta impatta i margini

Cairo Communication

(Teleborsa) -ha conseguitopari a 598,6 milioni di euro nel(583,3 milioni nello steso periodo del 2021),pari a 69 milioni (80,7 milioni nel 2021) epari a 11,3 milioni di euro (24,5 milioni nel 2021, quando aveva beneficiato per 7,3 milioni di una plusvalenza su un asset partecipativo). Al 30 giugno laè pari a 33,7 milioni di euro, dopo avere distribuito dividendi per 36,7 milioni di euro a livello di gruppo.Il gruppo attivo nel mondo dell'editoria sottolinea che l'EBITDA ante oneri non ricorrenti (80,3 milioni di euro), pur impattato da undi circa 12,5 milioni di euro, è sostanzialmente in linea con quello del periodo analogo del 2021 (81 milioni di euro).In assenza di un peggioramento delle condizioni sanitarie e/o delle conseguenze riconducibili alla prosecuzione del conflitto in Ucraina e/o della dinamica dei costi, il gruppo ritiene che sia possibile porsi l’obiettivo die di proseguire anche nel secondo semestre con un’ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa.