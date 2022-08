L'indice delle aziende sanitarie in forte ribasso (-2,06%), movimento in ribasso per DiaSorin

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dalIlha aperto a quota 249.745,4, in contrazione di 5.163,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 835, dopo aver avviato la seduta a 834.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,40%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,16%.Tra le medie imprese quotate sul, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,02% rispetto alla seduta precedente.