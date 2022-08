Leonardo, perfezionato il Programma di Commercial Paper

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, ha finalizzato la(Multi-Currency Commercial Paper Programme). I titoli che potranno essere emessi nell'ambito di questo Programma, per un importo massimo complessivo tempo per tempo pari a 1 miliardo di euro, saranno destinati esclusivamente a investitori qualificati. Il Programma hae permetterà dia disposizione per il finanziamento del capitale circolante.Gli strumenti finanziari potranno essere emessi in una o più soluzioni, ed è atteso sianooperato da Borsa Italiana. Il Programma ha ottenuto i seguenti rating: F3 da Fitch e Not Prime da Moody’s.Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ha assunto il ruolo didell'operazione; The Bank of New York Mellon SA/NV – Milan Branch ricoprirà il ruolo di Paying and Calculation Agent. Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Barclays Bank Ireland, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Equita SIM e PKF Attest Capital Markets AV agiranno qualidel Programma.