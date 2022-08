Datalogic in rally dopo l'upgrade di Equita

Datalogic

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva a livello mondiale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e di automazione dei processi, che beneficia di un upgrade da parte di. Gli analisti hanno migliorato il loro giudizio ada Hold, riducendo nel contempo il target price a 9,7 euro per azione da 13,3 euro per azione, affermando che la società è una dei maggiori beneficiari del(eliminazione delle strozzature produttive).Equita ritiene che il consensus sull'EBITDA sia ragionevole. "Ciò significherebbe che, dopo un primo semestre 2022 difficile, ilgrazie al graduale allentamento dei problemi di filiera, al maggiore impatto degli aumenti dei prezzi e riprogettazione dei componenti".Inoltre, dopo un 2022 complicato, gli analisti si aspettano che Datalogic metta a segno una, principalmente a causa di:, che può beneficiare di un migliore approvvigionamento di componenti/riduzione dell'inflazione (problemi critici della società nel recente passato);, in un contesto di recessione in decelerazione ma non grave, grazie all'esposizione ad alcuni settori meno ciclici e alla continua attenzione dei clienti all'automazione, all'efficienza e ai processi di e-commerce.Spicca il volo, che si attesta a 8,34 euro per azione, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 8,6 e successiva a quota 9,31. Supporto a 7,895.