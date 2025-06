Carraro, rendimento delle nuove obbligazioni al 5,011% annuo

Equita SIM

(Teleborsa) -, braccio finanziario della multinazionale di macchinari per l'agricoltura e sistemi di trasmissione, ha comunicato che ildelle nuove obbligazioni è pari al. Le nuove obbligazioni saranno emesse al prezzo di emissione più l'importo degli interessi maturati in relazione al periodo che va dal 17 aprile 2025 (incluso) al 30 giugno 2025 (escluso), che è pari a 10,61475 euro per ciascuna nuova obbligazione.Sulla base del tasso di interesse applicabile alle nuove obbligazioni (pari al 5,25% per anno) e tenuto conto del prezzo di emissione, ildelle nuove obbligazioni sarà pari al. Il rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione e non è un'indicazione del rendimento futuro.Ilavrà inizio il 19 giugno 2025 alle ore 9:00 (CET) e si concluderà il 25 giugno 2025 alle ore 17:30, salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte da Carraro Finance e dal placement agent