Eurozona, PMI servizi tiene ma crisi energetica impatta su consumi

(Teleborsa) -, che contribuisce a sostenere l'economia, in fase di leggero rallentamento. L'indice dei direttori d'acquisto delle attività terziarie nella Zona Euro si è attestato così adai 50,6 precedenti ed attesi. Nello stesso periodo ilviene indicato in aumento adai 49,4 punti precedenti ed attesi.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro,vede scendere il PMI composito a 47,7 punti da 51,3, dopo che il PMI dei servizi è diminuito a quota 48,4 da 51,6 ed era atteso a 50,1. In, il PMI composito sale a 51,7 punti da 50,6 e quello del terziario a 53,2 da 52,1. Lavede salire il PMI composito a 48,1,3 punti da 48 e il PMI servizi a 49,7 da 49,2. Infine, lavede un lieve calo del PMI servizi a 53,8 punti da 54."Ad inizio terzo trimestre, le previsioni economiche dell’eurozona si sono offuscate, con gli ultimi dati dell’indagine che a luglio hanno segnalato una contrazione del PIL. L’inflazione alle stelle, i crescenti tassi di interesse ed i timori sulle forniture soprattutto energetiche hanno causato il più significativo calo di produzione e domanda in quasi un decennio, escludendo i mesi di chiusura antipandemica", afferma il capo economista di Markit, aggiungendo "la tanto attesa impennata della spesa dei consumatori dopo l’allentamento delle restrizioni anti-pandemiche è stata frenata dai crescenti timori delle famiglie sull’aumento del costo della vita. Ciò significa che le spese non essenziali vengono dirottate su quelle essenziali qual il cibo, le utenze e il rimborso dei finanziamenti".