Intesa Sanpaolo, nasce Acantus per il prestito su pegno

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha creato la società, che gestirà gli ex Monte dei Pegni acquisti dal Gruppo con l’integrazione di UBI Banca.Acantus opererà in coerenza con i principi di tutela delle persone in condizioni di fragilità adottati da Intesa Sanpaolo, offrendo una possibilità di accesso al credito quando i convenzionali canali bancari non lo consentono e una rete di protezione per arginare il ricorso a soluzioni di prestito non convenzionali.Di fatto, una possibilità per individui e famiglie con difficoltà didi sopperire a temporanee esigenze dicostituendo indi valore e preziosi, con la certezza di mantenerne la proprietà e di rientrarne in possesso dopo la restituzione del prestito. Nella polizza di pegno sono indicati con chiarezza e trasparenza caratteristiche, costi e durata del prestito.I noveconfluiti in Acantus si trovano in Lombardia e nel Lazio. La filiale Monte Pegni di Milano e lo sportello Monte Pegni di Roma sono aperti al pubblico cinque giorni alla settimana; gli sportelli Monte Pegni di Bergamo, Como, Varese, Brescia, Pavia, Monza e Crema seguono un calendario di apertura di 2-3 giorni alla settimana.La rete di Acantus svolgerà la propriacon la clientela unicamente nelle sedi preposte all’attività disu pegno, in strutture dedicate oppure all’interno di immobili in cui è già presente una filiale Intesa Sanpaolo, ma con ingressi indipendenti per garantire la piena separatezza dell’operatività bancaria rispetto a quella legata al prestito su pegno.