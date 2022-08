Isee precompilato, INPS semplifica procedure

(Teleborsa) - Dopo il provvedimento congiunto, siglato ilLo comunica l'Istituto di Previdenza in una nota sottolineando chegrazie alla possibile autorizzazione espressa da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.La nuova modalità di, in quanto il caricamento automatico dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate esclude l’ipotesi, a oggi frequente, di esito negativo del controllo preliminare per gli errori di inserimento dei dati di riscontro e solleva il dichiarante dall’onere di fornirli.Con la procedura semplificata - spiega l'Inps -, che richiede la necessaria autorizzazione con SPID da parte dei componenti maggiorenni del nucleo per ottenere la precompilazione dei loro dati ed ottenere, così, la precompilazione dei dati reddituali e patrimoniali della DSU. I dati precompilati dovranno essere accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dalla loro ricezione. Una volta espletate le predette attività, l’Isee verrà calcolato e reso disponibile al dichiarante.Per il percorso da seguire l’Inps rende disponibili specifici tutorial sul sito all’interno del portale dell’Isee.Per la, l’Istituto rende disponibile agli utenti una nuova funzionalità di inserimento automatico dei dati anagrafici e di residenza dei componenti del nucleo familiare che convivono con il dichiarante alla data di presentazione della DSU.ha confermato Vincenzo Caridi, direttore Generale dell’Inps.