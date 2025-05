Accordo Inps-Confcooperative Emilia-Romagna: strumenti digitali e servizi a supporto delle imprese

(Teleborsa) - È stato firmato ieri mattina a Bologna, nell’ambito dell’incontro “INPS e Confcooperative al servizio delle imprese” tenutosi al Palazzo della Cooperazione, il protocollo d’intesa tra INPS e Confcooperative Emilia-Romagna. L’accordo, spiega una nota congiunta, frutto di un confronto costruttivo tra le parti,, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei servizi oltre che alla gestione delle domande per gli ammortizzatori sociali, alla regolarità dei flussi contributivi e alla fruizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali."Il contesto normativo e gestionale in cui operano le imprese è in continua evoluzione, in particolare per quanto riguarda la materia previdenziale e degli ammortizzatori sociali - afferma, presidente di Confcooperative Emilia-Romagna -. Per questo è fcon realtà del calibro di INPS, percorsi che consentano di accompagnare le imprese per affrontare insieme e in maniera rapida i cambiamenti, a partire da quelli imposti dalla trasformazione digitale, e garantire una corretta applicazione delle procedure. L’introduzione e il consolidamento degli strumenti digitali, come il canale telematico e il cassetto bidirezionale avviati da INPS, rappresentano un’opportunità strategica per semplificare l’accesso ai servizi, migliorare l’efficienza e rafforzare il dialogo tra istituzioni e sistema cooperativo. Questo protocollo regionale va esattamente in questa direzione:e assicurare servizi di qualità per imprese e lavoratori. Ci auguriamo in questo modo di favorire una conoscenza ancora più approfondita da parte dell’INPS del sistema cooperativo presente in Emilia-Romagna”.“Il protocollo rappresenta uno- spiega, direttore regionale INPS Emilia-Romagna - e testimonia l'importanza e il valore che le parti riconoscono allo scambio e all'ascolto reciproco. L'intesa prevede l’utilizzo di strumenti, quali ad esempio il tavolo tecnico e la formazione congiunta, che contribuiranno a migliorare la qualità di servizio alle imprese del territorio”.“L’accordo con Confcooperative è un- dichiara- che si aggiunge al nuovo piano della vigilanza, al Pre-DURC, al polo per le crisi d’impresa. Nell’ottica del welfare generativo, così come per le persone anche per le imprese, stiamo lavorando a un nuovo approccio con l’Istituto, un sistema non più centrato sulla standardizzazione ma sulla personalizzazione dei servizi. È il nuovo corso dell’INPS che, anche attraverso la digitalizzazione, mira a rendere i nostri servizi più vicini alle reali esigenze delle imprese, puntando a un sistema che non solo assicura le prestazioni ma che promuove anche la crescita, generando valore”.“Accordi come questo tra INPS e Confcooperative Emilia-Romagna sono importanti perché rafforzano un clima di collaborazione fra Istituzioni dello Stato, Associazioni di categoria e società civile - sottolinea-. L’INPS non è né un avversario né un nemico delle imprese. Non è nemmeno un semplice organismo ispettivo che dobbiamo temere ma un Istituto nazionale fondamentale per il nostro sistema sociale, una realtà con la qualee dare servizi efficienti a imprese e lavoratori. Promuovendo collaborazioni virtuose di questo tipo, possiamo insieme sostenere le imprese sane che rispettano le regole, contrastando evasione fiscale e contributiva”.