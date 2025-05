iVision Tech, occhiali tecnologici iSee registrati come dispositivo medico

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha annunciato che gli. La dichiarazione di conformità CE attesta che il dispositivo soddisfa i requisiti di sicurezza e prestazioni stabiliti dal regolamento UE 2017/745 per i dispositivi medici di classe 1.iSee è un prodotto innovativo e completamente Made in Italy: interamente progettato e realizzato dal reparto R&D di iVision Tech, l'occhialefino a quattro metri di distanza e 30 oggetti contemporaneamente, aumentando la loro autonomia e garantendo una maggiore sicurezza negli spostamenti. A gennaio, iVision Tech aveva già ottenuto il brevetto per l'invenzione industriale degli occhiali iSee.Già disponibile l'ordine tramite piattaforma e-commerce isee-one.com, gli occhiali tecnologici iSee sono"Con nostro grande piacere e in totale anticipo, siamo riusciti a registrare iSee come dispositivo medico di classe 1 che permette agli utenti di usufruire dei contributi ministeriali per le disabilità visive - ha detto- Vedere i frutti di un lavoro iniziato ormai oltre due anni fa ci rende veramente orgogliosi. Continuiamo a lavorare a questo progetto per affinare le sue capacità ogni giorno di più, certi che potrà davvero migliorare la vita di un elevato numero di persone".