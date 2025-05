INPS al ForumPA 2025: tecnologie e comunicazione contro le frodi digitali

(Teleborsa) - Oggi,, presso il, si è svolto il talk "", organizzato dall’Istituto nell’ambito delModerato dal’incontro è stato un momento di confronto sull’impegno dell’INPS nella prevenzione delle frodi digitali e nella promozione della legalità.Tra i relatori: Fabio Vitale, Consigliere di Amministrazione INPS e Direttore Generale di AGEA; Massimiliano D’Angelo, Direttore centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione; Alessandro Romano, Direttore centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode; Giulia Aubry, responsabile del Team Reputation, Brand Identity e Crisis Management.Sarnari ha aperto i lavori sottolineando lcome fondamento della fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione. L’INPS, ha sottolineato, ", grazie a un’azione integrata che coinvolge più direzioni e che affronta le frodi non solo come violazioni economiche, ma come minacce alla fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione".Con l’aumento dei tentativi diche sfruttano impropriamente il nome e il logo dell’Istituto, l’INPS ha rafforzato la propria strategia di prevenzione. In questo contesto si inserisce l, costruita attorno al messaggio "La legalità si difende ogni giorno, anche nella rete". La strategia di comunicazione ha previsto la p, l’invio di mail massive, l’affissione di manifesti informativi con QR code nelle sedi INPS, la diffusione di contenuti attraverso i canali social ufficiali e un costante lavoro di sensibilizzazione rivolto anche al personale interno. L’obiettivo dichiarato è duplice: proteggere gli utenti e salvaguardare la reputazione dell’Istituto.Il ruolo dell’infrastruttura tecnologica nella prevenzione e nel contrasto delle frodi è stato al centro dell’intervento diche ha spiegato come l’INPS impieghi "sistemi informatici avanzati per monitorare, analizzare e intercettare tempestivamente minacce digitali e comportamenti sospetti. L’informatica – ha affermato ancora D’Angelo – è oggicapace di individuare anomalie, attivare controlli automatici e contribuire alla costruzione di un ambiente digitale sicuro, tanto per l’Istituto quanto per i cittadini".ha ricostruito la nascita e l’evoluzione della Direzione Centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode, soffermandosi sugli strumenti sviluppati per rafforzare il presidio della legalità. Tra questi, il sistema di business intelligence SIBILLA, recentemente potenziato grazie all’integrazione dei dati Moody’s, che rappresenta "". Romano ha illustrato le tre macroaree di intervento: pensioni, con focus sulle verifiche relative agli ultracentenari e ai pagamenti all’estero; ammortizzatori sociali e inclusione, con attività di analisi sulle prestazioni Covid-19, sulla legge 104 e sulla piattaforma AdI; soggetto contribuente, con l’impiego di cruscotti antifrode e lo sviluppo di un indice di conformità contributiva.Particolare attenzione è stata quindi data allacome la Procura di Milano, la Guardia di Finanza, l’European Labour Authority e France Travail. Fabio Vitale, infine, ha portato la propria esperienza di Direttore Generale di AGEA nel contrasto alle frodi in ambito agricolo, sottolineando i risultati concreti ottenuti grazie all’implementazione di controlli preventivi e strumenti digitali. In qualità di Consigliere di Amministrazione INPS, ha infine condiviso una riflessione più ampia sul valore delle politiche antifrode nella gestione della cosa pubblica, evidenziando come il rafforzamento della legalità debba essere un obiettivo trasversale di tutte le amministrazioni, a tutela della trasparenza, dell’efficienza e della fiducia dei cittadini.Il talk ha così offerto uno, confermando il ruolo dell’Istituto non solo come ente erogatore di prestazioni, ma come soggetto attivo nella costruzione di un’amministrazione pubblica affidabile, moderna e sicura.