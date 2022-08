OPA Carige, BPER arriva al 93,9%: sell-out dal 22/8 al 9/9

Equita SIM

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi comunicati da, all'OPA disurisultano portate in adesione 96.028.048 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 12,6% del capitale sociale, e risulta portata in adesione a 1 azione di risparmio. Inoltre, sono state acquistate fuori dall'offerta 14.132.578 azioni ordinarie, pari a circa il 1,9% del capitale sociale. Considerano anche le azioni già possedute e le azioni proprie, BPER detiene ora ildi Carige.La banca emiliana lanceràdel capitale dell'istituto ligure non posseduto, nel. Anche nel caso in cui, ad esito del periodo di sell-out, non venisse raggiunto il 95% del capitale ordinario, Borsa Italiana disporrà il delisting delle azioni Carige."Gli azionisti dell'emittente che non avranno ceduto le proprie azioni ordinarie residue nell'ambito della procedura per l’adempimento dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del Tuf, diverrannoil proprio investimento", viene precisato.