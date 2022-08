Tod's, Della Valle promuove OPA finalizzata a delisting a 40 euro

Tod's

(Teleborsa) -, società finanziaria interamente detenuta da, braccio finanziario di Diego Della Valle, ha lanciato un’. L'offerta riguarda 8.453.727 di azioni, pari al 25,55% del capitale sociale ed è finalizzata ad ottenere la revoca delle quotazioni dal mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.L’offerta è stata promossa da DeVa Finance, con il sostegno della Famiglia Della Valle, con l'intento di. L’obiettivo - si legge nel prospetto di offerta - è quello di(Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay), dando loro unaindividuale e una. Attraverso tale strategia, l’Offerente intende rafforzare il posizionamento dei suddetti marchi nella parte alta del mercato dellaqualità e del lusso, con un elevato livello di desiderabilità. Il perseguimento di questi obiettivi di medio e lungo periodo, infatti, viene considerato meno agevole mantenendo lo status di società quotata, con le limitazioni derivanti dalla necessità di ottenere risultati comunque soggetti a verifiche di breve periodo.L’Offerente pagherà unportata in adesione all’Offerta. Il Corrispettivo è stato determinato attraverso valutazioni che hanno tenuto conto, tra l’altro, del prezzo ufficiale per azione Tod’s rilevato alla chiusura di ieri, della media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali di borsa per dati periodi e del prezzo obiettivo risultante dalle ricerche degli analisti finanziari. L’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti i titolari delle azioni sarà pari a 338.149.080 euro.L’efficacia dell’Offerta è subordinata a determinate, fra cui il raggiungimento di unasufficiente per consentire all’Offerente, assieme alle persone che agiscono di concerto, di venire a detenere una partecipazione superiore al 90%. L'efficacia è anche condizionata alla circostanza chenella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, anche i relazione alla diffusione del COVID-19, alla crisi politico-militare Russia-Ucraina ed alle tensioni politico-militari Cina-USA, che sebbene siano eventi di pubblico dominio alla data della presente Comunicazione, possono comportare effetti pregiudizievoli, nei termini sopra indicati, nuovi e non previsti e né prevedibili.