BCE: inflazione eccessivamente elevata, avanti con percorso normalizzazione

(Teleborsa) - "Nella riunione del 21 luglio 2022, in linea con il suo fermo impegno nei confronti del suo mandato di stabilità dei prezzi, il Consiglio direttivo ha adottato ulteriorinel medio termine". E' quanto sottolinea il bollettino mensile della, ricordando che il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare i tre tassi di interesse chiave di 50 punti base e ha approvato il(TPI)."Il Consiglio direttivo ha ritenutonel percorso di normalizzazione dei tassi ufficiali rispetto a quanto segnalato nella riunione precedente", ricorda l'Eurotower, confermando che proseguirà nelle prossime riunioni il processo di normalizzazione.Parlando del nuovo strumento, il, l'Eurotower afferma che "saràdel Consiglio direttivo e potrà essere attivato perche rappresentano una seria minaccia alla trasmissione della politica monetaria nell'area dell'euro". "In ogni caso - aggiunge - la flessibilità nel reinvestimento dei titoli in scadenza nel portafoglio del programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) rimane la prima linea di difesa per contrastare i rischi al meccanismo di trasmissione legato alla pandemia".Guardando all', la BCE ricorda cheed anche, anche per effetto della guerra in Ucraina. "L'impatto dell'elevata inflazione sul potere d'acquisto, i continui vincoli all'offerta e la maggiore incertezza stanno avendo un effetto frenante sull'economia", si legge nel bollettino che aggiunge "questi fattori nel complesso stannoed oltre"."Allo stesso tempo, l'attività economica continua a beneficiare della riapertura dell'economia, di un forte sostegno al mercato del lavoro e alla politica fiscale", prosegue l'Istituto di Francoforte, indicando che "il turismo aiuterà l'economia nel terzo trimestre di quest'anno" ed ni "consumi sono sostenuti dai risparmi che le famiglie hanno accumulato durante la pandemia e da un mercato del lavoro forte"."La- si sottolinea - sta aiutando adper coloro che subiscono maggiormente il peso dell'aumento dei prezzi dell'energia. Ledovrebbero essere adattate in modo da limitare il rischio di alimentare pressioni inflazionistiche" e dovrebbero ", nonché ad aumentare il potenziale di crescita in modo sostenibile per favorire la ripresa".avendo raggiunto un livello dell'8,6% a giugno e si ritiene che dovrebbe rimanere al di sopra dell'obiettivo del Consiglio direttivo per un certo tempo, a causa delle continue pressioni dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari. Iper le prospettive di inflazione, in particolare a breve termine. "Le maggiori pressioni inflazionistiche - si afferma - derivano anche dal. Ma guardando più avanti, in assenza di nuove perturbazioni, i costi energetici dovrebbero stabilizzarsi e le strozzature nell'approvvigionamento dovrebbero allentarsi, il che, insieme alla normalizzazione delle politiche in corso, dovrebbe sostenere il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del Consiglio direttivo".Osservando gli, la BCE osserva che gli Spread dell'Area Euro si sono nel complesso ridimensionati e così lo"è diminuito complessivamente di 8 punti base, ma la suaverso la fine del periodo in esame,in atto nel Paese"."Il Consiglio direttivo - conclude la BCE - è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell'ambito del suo mandato per garantire che l'inflazione si stabilizzi al suo obiettivo del 2% nel medio termine. Il nuovo TPI salvaguarderà la trasmissione regolare dell'orientamento della politica monetaria in tutta l'Area Euro mentre il Consiglio direttivo continuerà ad adeguare la sua politica per far fronte all'elevata inflazione".