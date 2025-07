BCE, Lane: garantire che shock attuali e futuri non comportino deviazioni dal target

(Teleborsa) - "Ladopo le impennate inflazionistiche del 2021-2022 può essere. L'orientamento attuale della politica monetaria è quello di garantire che gli shock attuali e quelli futuri che colpiscono l'economia non comportino deviazioni di inflazione a medio termine dal nostro obiettivo del 2%". Lo ha affermato, membro del comitato esecutivo e capo economista della Banca centrale europea (BCE), in un evento a Bruxelles.Per quanto riguarda gli sviluppi significativi dei dati negli ultimi mesi, "si è registrato- ha spiegato - Queste forze hanno svolto un ruolo importante nelle proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema di giugno 2025. Inoltre, le prospettive di bilancio sono cambiate in modo sostanziale per i prossimi anni, con il disavanzo di bilancio complessivo destinato a rimanere al di sopra del 3% nell'orizzonte di proiezione"."Laè stata un fattore importante nella nostra decisione di giugno di tagliare i tassi di 25 punti base - ha detto Lane - Sostenendo la pressione sui prezzi necessaria a generare un'inflazione coerente con l'obiettivo nel medio termine, questo taglio contribuisce a garantire che la deviazione negativa dell'inflazione prevista nei prossimi diciotto mesi rimanga temporanea e non si trasformi in una deviazione a lungo termine dell'inflazione dall'obiettivo".Secondo l'economista, "attualmente vi è un'. Questa incertezza si estende oltre la calibrazione dei nuovi regimi tariffari e include la possibilità di un insieme più ampio di barriere non tariffarie, una più profonda interazione tra politiche economiche e politiche di sicurezza e possibili revisioni del trattamento degli investitori di portafoglio esteri e degli investitori diretti esteri"."Soprattutto nelle attuali condizioni di elevata incertezza, ènelle decisioni di politica monetaria, senza alcun impegno preventivo su un particolare percorso futuro dei tassi - ha evidenziato - Oltre a osservare l'effettivo comportamento dell'attività economica e dell'inflazione, la dipendenza dai dati si estende anche ai dati in entrata sulle impostazioni di politica monetaria al di fuori del dominio monetario, poiché i cambiamenti nei regimi di politica monetaria internazionali e nazionali sono altamente rilevanti per le future dinamiche dell'inflazione".