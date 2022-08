MPS, si amplia consorzio per aumento capitale. Assemblea il 15 settembre

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banco Santander

Barclays

Société Générale

Stifel

Citigroup

Credit Suisse

Mediobanca

Illimity Bank

(Teleborsa) - Contestualmente alla diffusione dei risultati del primo semestre 2022 ha comunicato che, in qualità di Joint Bookrunners, si sono unite a BofA,(in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners),. Si tratta di un'operazione in opzione per un importo massimo complessivo di 2,5 miliardi di euro, come previsto dal piano industriale 2022-2026 presentato lo scorso giugno 2022.Le nuove banche hanno sottoscritto un accordo di pre-underwriting in linea con quello già sottoscritto dalle altre banche presenti nel consorzio. "Prima dell’avvio dell’operazione il consorzio", sottolinea la banca senese in una nota.Tra le altre deliberazioni del CdA, c'è la decisione di convocare l'della Banca a Siena, Viale Mazzini 23 per il giorno, alle ore 14:30, in unica convocazione. I soci voteranno sull'aumento di captale e sul raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti.Infine, MPS ha(sofferenze secured, sofferenze unsecured, inadempienze probabili) per un Gross Book Value complessivo di 917,5 milioni di euro. All'esito del processo competitivo, sono stati sottoscritti i contratti di cessione con le seguenti controparti:, portafoglio di inadempienze probabili per complessivi 343,6 milioni di euro; Intrum Holding, portafoglio di sofferenze unsecured per complessivi 365,9 milioni di euro; AMCO, portafoglio di sofferenze secured per complessivi 208 milioni di euro.L'dell’operazione è già incluso nei risultati al 30 giugno 2022. Ildel portafoglio avverrà nel quarto trimestre 2022 e permetterà al Gruppo MPS di raggiungere un primo importante obiettivo del Piano Industriale 2022-2026, conseguendo un NPE Ratio lordo post cessione del 3,9% e netto del 2,2%.