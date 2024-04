illimity, ok assemblea a bilancio 2023 e dividendo

illimity

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato ladi illimity, su proposta presentata da una pluralità di società di gestione e di fondi, a seguito delle dimissioni della Consigliera Patrizia Canziani.Ivana Bonnet Zivcevic rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso, e, dunque, fino alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024.L’Assemblea degli Azionisti ha, che chiude con un utile di 102.307.086,65 euro, deliberando di: destinare a riserva legale 1.855.834,25 euro, a concorrenza del limite massimo previsto per tale riserva e corrispondente ad un quinto del capitale sociale della Banca; assegnare alle 83.916.330 azioni ordinarie in circolazione un dividendo per un valore unitario di 0,2488 euro, ovvero 24,88 centesimi, per complessivi 20.878.382,901 euro (20% dividend payout sull’utile netto consolidato). Il dividendo sarà messo in pagamento il 22 maggio 2024 (payment date), con stacco cedola (n. 2) il 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies TUF (record date) il 21 maggio 2024; portare a nuovo il residuo utile per 52.222.380,35 euro.I soci hanno altresì preso atto del Bilancio consolidato di illimity al 31 dicembre 2023, che presenta un utile netto di 104,4 milioni di euro e 7,3 miliardi di euro di attivi, così come già comunicato al mercato il 9 febbraio scorso.