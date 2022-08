Russia: dollaro inaffidabile, aumentiamo accordi in valute nazionali

(Teleborsa) - La Russia punta ad aumentare il numero di accordi bilaterali siglati nelle rispettive valute nazionali, anche se questo non ha l'obiettivo di indebolire il dollaro, secondo quanto dichiarato oggi dal portavoce del Cremlino. "L'aumento della quota dicon vari paesi, in particolare, di far scendere il dollaro", ha affermato Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass.Allo stesso tempo, secondo Peskov, gli Stati Uniti hanno minato la fiducia internazionale nel dollaro con le loro politiche: ". Un numero considerevole di paesi ora condivide queste preoccupazioni sull'affidabilità del dollaro. Sfortunatamente, il paese che emette il dollaro ha infranto la fiducia in questa valuta con le sue azioni e come risultato, molti paesi sonoe aumentare la quota degli insediamenti nelle loro valute nazionali".Il portavoce di Putin ha aggiunto che lo stesso processo sta avvenendo nelle. In particolare, ha ricordato che durante i colloqui tra Putin ed Erdogan del 5 agosto è stato raggiunto un accordo per. "Questo è un passo molto importante. Speriamo che la quota delle valute nazionali continui a crescere", ha concluso Peskov.Intanto, continuano gli interventi delle autorità russe sui mercati finanziari del paese. La Banca di Russia ha introdotto "e il loro impatto negativo sulle quotazioni russe", si legge sul sito della banca centrale. In particolare, i broker devono informare i clienti di tutti i rischi derivanti dall'acquisizione di titoli all'estero da non residenti da paesi ostili, mentre i depositari e gli intermediari devono rispettare i requisiti della legislazione e dei decreti del Presidente della Russia, che limitano fortemente le transazioni dal 1 marzo 2022.