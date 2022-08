Calo per il settore utility italiano (-0,83%)

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 30.472,3, in calo dello 0,83% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 354, dopo aver avviato la seduta a 354.Tra i titoli del, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,40%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,18%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra leitaliane, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.