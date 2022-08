Decreto Aiuti bis, Anief: "Sostituire la misura sul docente esperto con la proroga dell'organico Covid"

(Teleborsa) - Il vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge Aiuti bispropone diLa, – spiega il sindacato in una nota – prevede di: "Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022".