Scuola delusa dalle modifiche al Decreto Omnibus: mancano gli emendamenti chiave proposti da Anief

(Teleborsa) - Le modifiche che il Senato si accinge a produrre alnon soddisfano il mondo della scuola: la versione finale del DL n. 113 approvato lo scorso 7 agosto dalnon contiene infatti la maggior parte degli emendamenti miglirativi che aveva suggerito il sindacatoSi va dalla mancata conferma dell'organico Ata Pnrr e Agenda Sud all'esclusione degli idonei dei concorsi dalle graduatorie di merito, dalla metà dei posti in deroga su sostegno, da collocare in organico di diritto, all'alto tasso di docenti precari che ormai rappresentano almeno un quinto di tutto il corpo insegnante delle nostre scuole."La quinta e sesta Commissione del Senato non hanno sono prodotto le risposte che cercavamo – spiega-, di fatto precludendo, bocciando o ritirando, la maggior parte degli emendamenti presentati per risolvere diversi problemi che perdurano nelle nostre scuole da troppo tempo".Secondo il sindacalista autonomo, dunque, i risultati legislativi che stanno scaturendo dal lavoro di selezione prodotto sul decreto Omnibus dei senatori impegnati nella fase di conversione in legge del DL, "rappresentanoper risolvere diverse questioni centrali che compromettendo i diritti dei lavoratori incidono negativamente anche sulla didattica e sull’apprendimento degli studenti, come ad esempio pregiudicando la continuità didattica. Noi, comunque– specifica Pacifico – perché il confronto con le forze parlamentari adesso si sposta sul decreto Salva Infrazioni e sui contenuti della prossima legge di bilancio".